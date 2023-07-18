Уборочную кампанию в Калмыкии завершат в начале августа

Ожидаемая уборочная площадь зерновых и зернобобовых культур в хозяйствах всех категорий составит 280 тыс.га. Из них 241 тысяча гектаров – озимой пшеницы. Врио министра сельского хозяйства Калмыкии Тимур Гаваев посетил Целинный район и ознакомился с ходом работ. На сегодня там убрано 40 % от общей площади, а это 300 тысяч тонн.

Средняя урожайность составляет порядка 27 центнеров с гектара. Как нам сообщили в пресс-службе министерства, уборку планировалось завершить до середины июля, но из-за осадков сроки перенесли на начало августа. Всего в этом году свыше 390 фермеров получили субсидии на общую сумму в 140 млн рублей.