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4 апреля, 10:40
НовостиСельское хозяйство

У животноводов сейчас горячая пора – прием молодняка

У животноводов сейчас горячая пора – прием молодняка

Съемочная группа Вестей побывала в племенном конезаводе имени 28-ой Армии Яшкульского района. В условиях санкций здесь намерены наращивать производство.

По словам директора акционерного общества Боры Эдгеева, сохранить и приумножить поголовье – посильная задача как для овцеводов, так и табунщиков.

Кстати, разведение калмыцкой породы лошадей – главное направление деятельности племхозяйства. На сегодня – здесь более 500 голов, а за счет молодняка – поголовье увеличится почти вдвое. А значит предприятие приумножит доход, как и в прошлые годы, за счет реализации.

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