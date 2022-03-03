У животноводов сейчас горячая пора – прием молодняка

Съемочная группа Вестей побывала в племенном конезаводе имени 28-ой Армии Яшкульского района. В условиях санкций здесь намерены наращивать производство.

По словам директора акционерного общества Боры Эдгеева, сохранить и приумножить поголовье – посильная задача как для овцеводов, так и табунщиков.

Кстати, разведение калмыцкой породы лошадей – главное направление деятельности племхозяйства. На сегодня – здесь более 500 голов, а за счет молодняка – поголовье увеличится почти вдвое. А значит предприятие приумножит доход, как и в прошлые годы, за счет реализации.