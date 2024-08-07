У пострадавших от кибермошенничества в Калмыкии - женское лицо

Такой вывод напрашивается по результатам правовой статистики за 1 полугодию 2024 года. В прокуратуре региона составили портрет среднестатистического потерпевшего от преступлений с использованием информационно-телекоммуникационных технологий или в сфере компьютерной информации.

Так, 18,5 % всех правонарушений совершены в отношении пожилых пенсионеров, 8,5 % - студентов, 3,8 % - предпринимателей. 3,3 % преступлений с использованием информационно-телекоммуникационных технологий или в сфере компьютерной информации совершены в отношении несовершеннолетних, из них 9 % дети младше 14 лет.

Женщины чаще становились жертвами обмана. Они пострадали в 66 % от общего числа таких преступлений и только в 34 % - мужчины.