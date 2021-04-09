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29 апреля, 11:16
НовостиЗдравоохранение

Тринадцати медработникам региона будут вручены памятные грамоты

Тринадцати медработникам региона будут вручены памятные грамоты

Сегодня в Республиканской больнице имени Жемчуева состоится поощрение военнообязанных медработников, которые уже больше года самоотверженно борются с распространением коронавирусной инфекции в регионе. 

 Такая акция в республике будет проведена впервые. Она приурочена к приближающемуся Дню Великой Победы. Тринадцати сотрудникам будут вручены памятные грамоты. 

 Всего на воинском учёте в Ресбольнице состоят 690 сотрудников. Подробнее расскажем в дневном выпуске «Вести Калмыкия». 

 

 

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