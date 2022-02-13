Трех врачей-волонтеров из Калмыкии сегодня наградили за помощь в Донецке

Бадму Башанкаева, Арслана Мушараева и Санала Манджиева. Глава ДНР Денис Пушилин поблагодарил российских медиков за помощь, вручил им грамоты и отметил, что врачей сейчас не хватает.

Напомним, группа врачей-волонтёров прибыла в начале марта, и всё это время они работают бок о бок с донецкими коллегами, в сложных условиях оперируют и оказывают первую помощь.

Говоря о работе местных специалистов, Бадма Башанкаев отметил: «Мы у них учимся. Завтра будет конференция совместно с Донецком, Луганском и Рязанским медом. Мы расскажем о вашем опыте лечения минно-взрывных травм и осколочных ранений».