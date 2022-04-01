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11 мая, 19:21
НовостиСтроительство

Требует решения и вопрос с дорожным участком по улице Некрасова

Требует решения и вопрос с дорожным участком по улице Некрасова

Как рассказал руководитель ведомства, подрядная организация проложила дорогу в рамках программы благоустройства, однако, до неё жителям ещё приходится добираться.

По словам Антона Рубанова, появились актуальные инструменты, позволяющие привести в норматив дороги, которые не подходили под существующие ранее проекты. Меры помогут реконструировать существующие и построить новые дороги как в столице, так и в селах.

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