Требует решения и вопрос с дорожным участком по улице Некрасова

Как рассказал руководитель ведомства, подрядная организация проложила дорогу в рамках программы благоустройства, однако, до неё жителям ещё приходится добираться.



По словам Антона Рубанова, появились актуальные инструменты, позволяющие привести в норматив дороги, которые не подходили под существующие ранее проекты. Меры помогут реконструировать существующие и построить новые дороги как в столице, так и в селах.