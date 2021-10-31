Травматологи Республиканской больницы имени Жемчуева впервые выполнили операцию по многооскольчатому перелому костей таза

Она была сделана 27-летнему мужчине, пострадавшему в результате ДТП. Он получил множественные травмы и переломы. В этих случаях пациентов отправляют на операцию в Федеральный центр. Однако, пострадавшему была противопоказана транспортировка, требовалось срочное хирургическое вмешательство.

Калмыцкие врачи успешно выполнили сложную трехчасовую операцию. Хирурги полностью восстановили анатомию тазового кольца, воспользовавшись специальным методом лечения переломов при помощи различных имплантатов, которые фиксируют костные отломки.

Сейчас больной находится в травматологическом отделении. Молодому мужчине врачи дают положительные прогнозы. Через месяц его выпишут, после предстоит этап реабилитации.