Трагическое известие пришло из зоны специальной военной операции.

При выполнении боевого задания погиб наш земляк — Герой России, старший лейтенант Наран Очир-Горяев.

Он был заместителем командира батальона. С первых дней СВО находился на передовой: Соледар, освобождение Северска, десятки сложнейших операций.

За профессионализм и умение беречь личный состав его заслуги лично отметил Верховный Главнокомандующий. А Указом Президента офицеру было присвоено звание Героя Российской Федерации.

В родной республике его называли настоящим воином, офицером с большой буквы, примером мужества и верности присяге.

Вечная память. Калмыкия скорбит.