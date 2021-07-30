Трагическая дата в истории страны. Ровно 79 лет назад силы вермахта начали штурм Сталинграда

В 16 часов 18 минут 23 августа авиация противника атаковала Сталинград. Авиаэскадрильи 4-го воздушного флота Германии бомбили город без остановки вплоть до 29 августа. Всего за несколько дней от жилых массивов остались лишь руины, а число погибших жителей достигло 40 тысяч, раненных было больше чем в три раза - свыше 150 тысяч.

Так горько началась страшная битва за город у Волги, что длилась до 2 февраля 1943 года. В ней в разное время участвовали войска Сталинградского, Юго-Восточного, Юго-Западного, Донского, левого крыла Воронежского фронтов, Волжская военная флотилия и Сталинградский корпусной район ПВО.

Принимали участие и более 700 уроженцев Калмыкии. Свою доблесть показал снайпер, участник обороны Дома Павлова Гаря Хохолов, его имя запечатлено в Доме Павлова, отличился будущий ученый и писатель Морхаджи Нармаев, он был награжден Орденом Красного Знамени, а также младший лейтенант, командир минометного взвода 650 стрелкового полка 138 стрелковой дивизии Василий Гаряев.

Сегодня память о наших земляках почтут в Волгограде на Мамаевом кургане. Там в 13.00 на территории воинского мемориального захоронения состоится открытие памятника воинам-калмыкам - защитникам Сталинграда. Инициатором этого стала Волгоградская городская общественная организация «Союз «Калмыкия-Волгоград», которая уже много лет заботится о том, чтобы о подвигах наших героев узнали как можно больше граждан.

Участие в церемонии открытия примет и официальная делегация из Калмыкии. Ее возглавит руководитель администрации главы региона Чингис Бериков, председатель Совета старейшин при Главе РК Эрдне Пашнанов, а также ученый-историк Уташ Очиров, автор книги «Уроженцы Калмыкии – участники Сталинградской битвы».

