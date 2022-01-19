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12 февраля, 15:12
НовостиБизнесЭкономика

Товары калмыцких производителей были признаны самыми вкусными и качественными на всероссийской выставке «Продэкспо»

Товары калмыцких производителей были признаны самыми вкусными и качественными на всероссийской выставке «Продэкспо»

Калмыцкие предприниматели приняли участие в конкурсах «За высокие потребительские свойства» и «Лучший продукт». Как сообщает Министерство экономики Республики Калмыкии, конкурсная комиссия отметила всех:

Компания «Ойрат - фермерские продукты» получила две золотых медали и дипломы 1 степени за высокие потребительские свойства пельменей «Курзе» и мясных консервов «Говядина тушеная». Консервы «Свинина тушеная» прошли строгую конкурсную оценку и признаны «Лучшим продуктом-2022».

Полуфабрикаты «Друг степей» удостоены серебряной медалью и дипломом 2 степени.

«Калмыцкий рис» отмечен золотой медалью и дипломом 1 степени. Высокое качество продукта, превосходные вкусовые свойства обеспечили победу в номинации бакалейных продуктов.

А рыбные снеки, производимые Анной Селезневой, были признаны лучшими среди рыбной продукции и удостоены двух золотых медалей и дипломов 1 степени за соломку судака солено-сушеную и икру сазана сушено-вяленую. Кроме того, ее предприятие заключило экспортный контракт с турецкой компанией на поставку рыбной продукции. Партнеры определили направления расширения ассортимента рыбных снеков с учетом запросов турецкого потребителя.

Также предприниматели обсудили совместный проект по строительству завода по производству мясных снеков.

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