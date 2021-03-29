Теперь у Фестиваля Тюльпанов есть своя страница в инстаграм!

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Самые актуальные новости о проведении главного экологического и культурно-этнографического праздника весны
- Программа Фестиваля
- Маршрут и карта места проведения
- Какие предусмотрены меры санитарной безопасности?
- Где можно перекусить, и что нужно обязательно посмотреть на Фестивале?
- Памятка о правилах поведения и штрафах за срыв краснокнижных цветов
Здесь вы сможете познакомиться со всей важной информацией о Фестивале Тюльпанов в Калмыкии-2021!
https://www.instagram.com/tulip_fest/?igshid=1swrm8vw..