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16 апреля, 16:48
НовостиСобытиеЭкология

Теперь у Фестиваля Тюльпанов есть своя страница в инстаграм!

Теперь у Фестиваля Тюльпанов есть своя страница в инстаграм!

Самые актуальные новости о проведении главного экологического и культурно-этнографического праздника весны

- Программа Фестиваля

- Маршрут и карта места проведения

- Какие предусмотрены меры санитарной безопасности?

- Где можно перекусить, и что нужно обязательно посмотреть на Фестивале?

- Памятка о правилах поведения и штрафах за срыв краснокнижных цветов

Здесь вы сможете познакомиться со всей важной информацией о Фестивале Тюльпанов в Калмыкии-2021!

https://www.instagram.com/tulip_fest/?igshid=1swrm8vw..

 

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