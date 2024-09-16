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17 сентября, 15:40
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Темой сегодняшнего брифинга стал предстоящий в Элисте экономический форум.

В нем приняли участие министр экономики и торговли Андрей Чиджиев, руководитель центра “Мой бизнес” Виктор Чоянов и другие спикеры.

Они рассказали о программе мероприятия. Его откроет тематическая сессия, на которой ведущий мировой эксперт Владимир Пирожков расскажет, как промышленный дизайн прогнозирует будущее, и какие принципы можно применить в построении бизнеса. А стратегическая секция будет проходить на разных площадках столицы.

Одна из ее тем – расширение Международного транспортного коридора «Север-Юг»

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