Телеканал «КиноМульт» запускает Всероссийский семейный конкурс «Юный аниматор»

На основе работ победителей будет создана графика телеканала

Участникам предлагается включить воображение и пофантазировать, как может выглядеть логотип канала. Механика проста: скачать и распечатать файл с анимацией с сайта animator.kinomult.tv. Взять карандаши, краски, мелки, цветную бумагу или пластилин. Создать видео, GIF или PDF и выложить свою работу на сайт. Профессиональное жюри оценит все работы и определит победителей.

Срок подачи заявок на участие в конкурсе с 16 сентября по 31 октября. Победители будут выбраны в двух возрастных категориях: от 4 до 10 лет и от 11 до 15 лет (включительно). Информация о победителях будет опубликована не позднее 18 ноября в официальной группе телеканала «КиноМульт» в социальной сети «ВКонтакте» и на сайте конкурса.

На основе работ победителей будет создана графика канала, которая станет частью эфира!

Подробности на сайте: animator.kinomult.tv