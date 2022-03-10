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7 апреля, 15:17
НовостиОбщество

«Своих не бросаем!» - «Мы вместе!»

«Своих не бросаем!» - «Мы вместе!»

Cкандируют участники митинга-концерта в парке Победы, в Элисте. Таким образом, жители Калмыкии выражают свою солидарность с братским народом Донбасса, вступившего в борьбу за свою независимость.

Сегодня, 7 апреля, восьмая годовщина со Дня провозглашения Декларации о суверенитете Донецкой народной республики. Особенность нынешней даты в том, что ЛДНР впервые отмечают ее в статусе признанного Россией суверенитета.

«Прошло восемь лет с тех пор, как весь Донбасс восстал против госпереворота на Украине и выступил за независимость» - говорит в интервью сопредседатель регионального отделения Общероссийского народного фронта Евгений Бембеев, .

В праздничном концерте принимают участие рок-группы. На площади, в основном, представители молодежных организаций.

«Жители Донбасса сделали свой серьезный выбор, мы также должны поддержать наши вооруженные силы, исполняющие свой долг. Мы должны быть вместе, должны быть едины» - отмечают молодые люди.

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