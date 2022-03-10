«Своих не бросаем!» - «Мы вместе!»

Cкандируют участники митинга-концерта в парке Победы, в Элисте. Таким образом, жители Калмыкии выражают свою солидарность с братским народом Донбасса, вступившего в борьбу за свою независимость.

Сегодня, 7 апреля, восьмая годовщина со Дня провозглашения Декларации о суверенитете Донецкой народной республики. Особенность нынешней даты в том, что ЛДНР впервые отмечают ее в статусе признанного Россией суверенитета.

«Прошло восемь лет с тех пор, как весь Донбасс восстал против госпереворота на Украине и выступил за независимость» - говорит в интервью сопредседатель регионального отделения Общероссийского народного фронта Евгений Бембеев, .

В праздничном концерте принимают участие рок-группы. На площади, в основном, представители молодежных организаций.