Суеверным считает себя почти каждый третий житель Калмыкии

Сервис по поиску высокооплачиваемой работы провел опрос среди представителей экономически активного населения из республики.



Суеверными людьми считают себя 31% жителей региона, 45% отрицают наличие такого качества. Женщины более суеверны, чем мужчины (35% против 27%).



Исходя из полученных результатов, среди представителей популярных профессиональных групп больше всего суеверных людей. В этом списке медсестры(47%), продавцы-консультанты (42%), менеджеры по туризму и квалифицированные рабочие (по 38%). В пятерку самых суеверных специальностей входят также врачи, HR-менеджеры, водители (по 30%), региональные представители, менеджеры по продажам и разнорабочие (по 22%). Меньше всего суеверия распространены среди программистов, менеджеров по маркетингу (по 14%) и аналитиков (13%).



Фото взято в свободном доступе.