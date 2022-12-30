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10 января, 09:18
Новости

Суеверным считает себя почти каждый третий житель Калмыкии

Суеверным считает себя почти каждый третий житель Калмыкии

Сервис по поиску высокооплачиваемой работы провел опрос среди представителей экономически активного населения из республики.

Суеверными людьми считают себя 31% жителей региона, 45% отрицают наличие такого качества. Женщины более суеверны, чем мужчины (35% против 27%).

Исходя из полученных результатов, среди представителей популярных профессиональных групп больше всего суеверных людей. В этом списке медсестры(47%), продавцы-консультанты (42%), менеджеры по туризму и квалифицированные рабочие (по 38%). В пятерку самых суеверных специальностей входят также врачи, HR-менеджеры, водители (по 30%), региональные представители, менеджеры по продажам и разнорабочие (по 22%). Меньше всего суеверия распространены среди программистов, менеджеров по маркетингу (по 14%) и аналитиков (13%).

Фото взято в свободном доступе.

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