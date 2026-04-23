️Суд признал недействительными договоры на устройство детской площадки в Цаган-Амане на 1,2 млн рублей.

Прокуратура обратилась в суд с иском к администрации и коммерческой организации. Установлено, что договоры заключены в обход конкурентных процедур путём искусственного дробления для формального соблюдения ограничений. Сделки совершены в короткий срок с одним поставщиком, фактически образуя единый контракт на 1 188 тыс. рублей. Суд удовлетворил иск, взыскав деньги с организации в пользу администрации. Исполнение решения находится на контроле прокуратуры.

