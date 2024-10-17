Суд обязал ООО «КомсомольскНефть» возместить вред природе Калмыкии

Компания занимается разведкой и добычей полезных ископаемых в степном регионе. Во время обследования территории предприятия сотрудники Службы Росприроднадзора выявили загрязнение земельного участка нефтепродуктами. Его площадь составила 368 кв. м., экологический ущерб — более 9,1 млн рублей. Добровольно возместить вред компания ООО «КомсомольскНефть» отказалась. Теперь она это сделает в полном об»еме по решению суда.

Фото: Росприроднадзор