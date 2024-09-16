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18 сентября, 12:55
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Строительство станции очистки воды и реконструкции объектов в рамках федерального проекта «Чистая вода» в Целинном районе продолжается.

Строительство станции очистки воды и реконструкции объектов в рамках федерального проекта «Чистая вода» в Целинном районе продолжается.

С проверкой там побывал и.о. заместителя министра ЖКХ и энергетики региона Давид Шарманджиев. По его словам, необходимо ускорить темпы возведения и сдать объект до конца года.

На сегодняшний день подрядная организация устранила недочеты и продолжает работы по исключению нарушений.

Напомним, в рамках федерального проекта в 2023 году построены 3 объекта водоснабжения в с. Яшалта, с. Ульяновское, п. Нарын Худук, в 2024 году будут завершены еще 3 объекта в с. Троицкое, п. Цаган Аман и г. Лагань.

По итогам реализации указанных мероприятий более 26,8 тыс. жителей республики получат качественную воду.

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