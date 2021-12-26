Строительство новых объектов и дорожной сети в Калмыкии

Эту тему обсудили на встрече председатель правительства республики Юрий Зайцев и заместитель Министра строительства и ЖКХ России Юрий Гордеев. Основными стали вопросы реализации в республике нацпроектов, а также мероприятий, предусмотренных Индивидуальной программой социально-экономического развития республики.

По линии Минстроя России в прошлом году на её реализацию было направлено более 330 миллионов рублей, что позволило разработать проектно-сметную документацию на строительство четырех объектов в сфере соцобслуживания, здравоохранения и модернизацию канализационных очистных сооружений в столице. Что касается нацпроектов, то, к примеру, реализация программы «Безопасные качественные дороги» позволила в прошлом году привести в нормативное состояние более ста километров автомобильных дорог Калмыкии.