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27 сентября, 12:23
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Строительство 3-х многоэтажек, предназначенных для расселения 6 аварийных домов в Элисте, взят под личный контроль прокурора.

Строительство 3-х многоэтажек, предназначенных для расселения 6 аварийных домов в Элисте, взят под личный контроль прокурора.

Объекты возводятся в рамках федеральной программы. Очередное обследование выявило, что подрядчики отстают от утвержденного графика строительных работ. Они вместе с муниципальным заказчиком получили предупреждение о недопустимости нарушений закона и необходимости наращивания темпов строительства.

По результатам выездных осмотров скверов возле кинотеатра «Родина» и в поселке Аршан в адрес недобросовестных подрядчиков внесены представления по фактам несвоевременного исполнения ими контрактов.

Привлечен к административной ответственности за нарушение строительных норм и правил Генеральный подрядчик, отвечающий за строительство школы на 600 мест в микрорайоне Молодежный. Кроме того, представления внесены и муниципальным заказчикам за отсутствие надлежащего контроля и претензионной работы с исполнителями.

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