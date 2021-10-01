Страшная авария унесла жизни пяти человек

Ночью в Калмыкии произошло крупное ДТП с участием пассажирского автобуса и большегруза

Как сообщает пресс-служба регионального МЧС, в 02.05 поступило сообщение о том, что на территории Яшкульского района, на трассе «Астрахань-Элиста-Ставрополь», произошло лобовое столкновение грузового автомобиля «Камаз» с пассажирским автобусом «Неоплан», следовавшим по маршруту «Махачкала-Санкт-Петербург». В автобусе находилось 28 пассажиров.

Погибло 5 человек, из них 1 ребёнок (все пассажиры автобуса). 8 пострадавших, с травмами различной степени тяжести.

На месте ДТП розлива ГСМ и возгорания нет.

Администрацией Яшкульского района предоставлен автобус для перевозки не пострадавших пассажиров автобуса в придорожное кафе, в котором развернут пункт временного размещения

По факту ДТП органами внутренних дел проводится проверка. На месте происшествия работает следственно- оперативная группа полиции и работники экстренных служб. Сотрудниками региональной Госавтоинспекции обеспечена безопасность дорожного движения на данном участке автодороги и подъезд к месту происшествия специальной техники - сообщает пресс-служба регионального МВД

Региональным следственным управлением возбуждено уголовное дело по факту ДТП с пассажирским автобусом, в результате которого погибли и пострадали люди.

Прокуратура республики организовала проверку в связи с дорожно-транспортным происшествием