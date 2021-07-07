Страда – на стадии завершения

На этой неделе подведут ее итоги. Параллельно в хозяйствах ведется заготовка кормов. Так, 56 тысяч с лишним тонн нужно собрать в Малодербетовском районе, чтобы успешно войти в зимовку. На сегодня убрано 34 процента от потребности.

Также, по предварительным данным, запланированные 500 тысяч тонн зерновых – будут собраны. Глава Калмыкии поблагодарил тружеников села. Несмотря на жару, вы ежегодно показываете хорошие результаты. Благодаря этому, растениеводство сегодня – одна из стратегических точек развития республики. Также Бату Хасиков отметил, что хозяйствам помогли разработанные Минсельхозом меры поддержки. Он отметил, что поручил коллегам и в следующем году оказывать помощь, повышая ее адресность. И главное тут – меры по вводу в эксплуатацию неиспользованных земель и мелиорация. Вместе с федеральным центром добиваемся решения этих вопросов. Кроме того, первые результаты приносят усилия Министерства по земельным и имущественным отношениям и районов по учёту земель.