27 июля, 11:10
 27 °C
87,32
74,1
  • Imgonline Com Ua Resize BhYOfVomWA
  • Бан
Анонс
  • Вести «Калмыкия»: смотрите ежедневно на телеканале «Россия 1»
  • Главные новости Калмыкии в еженедельном выпуске «Местное время. Воскресенье»
  • Слушайте Радио России — 102,7 FM
27 июля, 11:50
НовостиСельское хозяйство

Страда – на стадии завершения

Страда – на стадии завершения

На этой неделе подведут ее итоги. Параллельно в хозяйствах ведется заготовка кормов. Так, 56 тысяч с лишним тонн нужно собрать в Малодербетовском районе, чтобы успешно войти в зимовку. На сегодня убрано 34 процента от потребности. 

Также, по предварительным данным, запланированные 500 тысяч тонн зерновых – будут собраны. Глава Калмыкии поблагодарил тружеников села. Несмотря на жару, вы ежегодно показываете хорошие результаты. Благодаря этому, растениеводство сегодня – одна из стратегических точек развития республики. Также Бату Хасиков отметил, что хозяйствам помогли разработанные Минсельхозом меры поддержки. Он отметил, что поручил коллегам и в следующем году оказывать помощь, повышая ее адресность. И главное тут – меры по вводу в эксплуатацию неиспользованных земель и мелиорация. Вместе с федеральным центром добиваемся решения этих вопросов. Кроме того, первые результаты приносят усилия Министерства по земельным и имущественным отношениям и районов по учёту земель.

 Смотрите наши видео на YouTube!
Вперёд
Социальная сфера

Политика

Образование

Культура

Спорт
Здравоохранение
Экономика
Происшествия
Вести Калмыкия