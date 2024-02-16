19 февраля, 17:13
 0 °C
99,35
92,55
  • bannerok
  • BANNER
Анонс
  • Вести «Калмыкия»: смотрите ежедневно на телеканале «Россия 1»
  • Главные новости Калмыкии в еженедельном выпуске «Местное время. Воскресенье»
  • Слушайте Радио России — 102,7 FM
19 февраля, 14:03
Новости

Стенд Калмыкии на выставке-форуме «Россия» в рамках Дня образования посетили министр просвещения России Сергей Кравцов.

Стенд Калмыкии на выставке-форуме «Россия» в рамках Дня образования посетили министр просвещения России Сергей Кравцов.
Делегация степного края познакомила почетных гостей с культурой и традициями региона. Спикерами выступили Первый заместитель Председателя Правительства республики Эрдни Церенов и министр образования и науки Булган Ангирова. А накануне на выставке прошел тематический день «Наука и университеты». В рамках пленарного заседания, вице-премьер России Дмитрий Чернышенко отметил значительный рост численности научных кадров, занятых исследованиями и разработками. В заседании круглого стола «Наука для продовольственной безопасности» принял участие ректор КалмГУ Бадма Салаев. Он подчеркнул высокий научный уровень селекционно-генетической работы в университете, особенно в области повышения эффективности племенного животноводства.
 Смотрите наши видео на YouTube!
Вперёд
Новости на канале Россия 24
    Социальная сфера

    Политика

    Образование

    Культура

    Спорт
    Здравоохранение
    Экономика
    Происшествия
    Вести Калмыкия