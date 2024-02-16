Стенд Калмыкии на выставке-форуме «Россия» в рамках Дня образования посетили министр просвещения России Сергей Кравцов.

Делегация степного края познакомила почетных гостей с культурой и традициями региона. Спикерами выступили Первый заместитель Председателя Правительства республики Эрдни Церенов и министр образования и науки Булган Ангирова. А накануне на выставке прошел тематический день «Наука и университеты». В рамках пленарного заседания, вице-премьер России Дмитрий Чернышенко отметил значительный рост численности научных кадров, занятых исследованиями и разработками. В заседании круглого стола «Наука для продовольственной безопасности» принял участие ректор КалмГУ Бадма Салаев. Он подчеркнул высокий научный уровень селекционно-генетической работы в университете, особенно в области повышения эффективности племенного животноводства.