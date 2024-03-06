Старые деревья для новой жизни

Из высохших веток в заповеднике «Чёрные земли» его научные сотрудники изготовили и установили для обитателей степи гнездовые платформы. Наблюдая из года в год за жизнью диких животных, они по многолетнему опыту определяют, в каких местах потенциально могут поселиться краснокнижные крупные хищные птицы. В дальнейшем эти платформы станут основой для сооружения гнезда. На их разветвлённой части закрепленные сучья создадут необходимый упор для последующего сбора сухих веток. Но этим займутся уже будущие собственники жилья. Примут ли птицы новые сооружения, какие именно виды заходят здесь свить своё гнездышко? Ответ на все эти вопросы даст время. Фото: Заповедник "Черные Земли"