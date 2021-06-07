В Южном федеральном округе стартует образовательная программа «Женщина-лидер»

В пятницу, 2 июля, в 11:00 информационном агентстве «Интерфакс-Юг» в Ростове-на-Дону пройдет пресс-конференция, посвященная старту в Южном федеральном округе на базе Донского государственного технического университета образовательной программы «Женщина-лидер».

Программа реализуется совместно с Мастерской управления «Сенеж» президентской платформы «Россия – страна возможностей». Тема пресс-конференции: «Старт в Южном федеральном округе образовательной программы «Женщина-лидер» Мастерской управления «Сенеж» президентской платформы «Россия – страна возможностей».

Образовательная программа «Женщина-лидер» реализуется Мастерской управления «Сенеж» совместно с Советом Евразийского женского форума при Совете Федерации РФ. О ее старте программы в ходе прямого включения на суперфинале конкурса «Лидеры России» осенью 2020 года сообщила Председатель Совета Федерации, наставник конкурса «Лидеры России» Валентина Матвиенко.

Целью программы «Женщина-лидер» является формирование и развитие сообщества успешных женщин, где каждая является уникальной личностью и готова участвовать в решении значимых социально-экономических задач страны и продвигать женскую повестку в стране и в мире, в том числе в рамках Евразийского женского форума. К участию в пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Юг» в г. Ростов-на-Дону приглашены заместитель председателя Совета Федерации РФ Галина Карелова, заместитель полномочного представителя Президента РФ в ЮФО Владимир Гурба, заместитель губернатора Ростовской области Александр Скрябин, проректор по образовательной деятельности Мастерской управления «Сенеж» президентской платформы «Россия – страна возможностей» Мария Афонина, ректор ДГТУ Бесарион Месхи, проректор по перспективным программам и устойчивому развитию ДГТУ Иннесса Ефременко.

В прошлом году обучение по федеральной программе «Женщина-лидер» прошли 137 женщин – это победительницы и финалистки конкурса управленцев «Лидеры России» платформы «Россия – страна возможностей» и активные участницы проектов Совета Евразийского женского форума. В ходе программы они разработали и приступили к реализации 26 социальных проектов. В конце января 2021 года на встрече с выпускницами программы спикер Совете Федерации сообщила о продолжении программы в текущем году и старте набора нового потока. Сейчас, в 2021 году, в рамках второго потока программы завершают обучение 147 слушательниц, они подготовили 25 социальных проектов.

Среди слушательниц программы есть предпринимательницы, руководители общественных организаций, ресурсных центров и некоммерческих организаций, представительницы федеральных органов исполнительной власти и региональных властей, территориальные директора крупных корпораций, депутаты, руководители образовательных и медицинских учреждений. Также в программе участвуют финалистки, победительницы конкурсов «Лидеры России» и «Лидеры России. Политика», лауреаты других конкурсов и проектов платформы «Россия – страна возможностей».

Место и время проведения: 2 июля, четверг, 11:00 Пресс-конференция пройдет в смешанном формате – очно и на платформе ZOOM. Для подключения к онлайн трансляции требуется регистрация. Вопросы можно задавать в чате онлайн-конференции или прислать их заранее по адресу: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. Адрес проведения пресс-конференции: г. Ростов-на-Дону, Будённовский проспект, 60.





