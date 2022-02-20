Стартовал сбор заявок от регионов на поддержку проектов по развитию туристической инфраструктуры

Соискатели из Калмыкии смогут претендовать на грант от 3 до 10 миллионов рублей. На федеральные субсидии предприниматели смогут открыть новые кемпинги и автокемпинги, создать авторские маршруты и экскурсии.

На всю грантовую программу в этом году Правительство заложило чуть более 3,5 миллиардов рублей. Отраслевое ведомство планирует, что на эти средства реализуют не менее 800 проектов.

Как сообщает Ростуризм, заявки от субъектов будут принимать до 5 апреля. Напомним, в Калмыкии для местных участников рынка был создан туристический кластер.