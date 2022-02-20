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23 марта, 14:26
НовостиТуризм

Стартовал сбор заявок от регионов на поддержку проектов по развитию туристической инфраструктуры

Стартовал сбор заявок от регионов на поддержку проектов по развитию туристической инфраструктуры

Соискатели из Калмыкии смогут претендовать на грант от 3 до 10 миллионов рублей. На федеральные субсидии предприниматели смогут открыть новые кемпинги и автокемпинги, создать авторские маршруты и экскурсии.

На всю грантовую программу в этом году Правительство заложило чуть более 3,5 миллиардов рублей. Отраслевое ведомство планирует, что на эти средства реализуют не менее 800 проектов.

Как сообщает Ростуризм, заявки от субъектов будут принимать до 5 апреля. Напомним, в Калмыкии для местных участников рынка был создан туристический кластер.

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