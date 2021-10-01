Стали известны новые подробности расследования уголовного дела по факту ночного ДТП в Яшкульском районе

По указанию руководителя Управления СКР по Калмыкии создана следственная группа. Установлено, что преступление совершено группой лиц, по схеме, направленной на извлечение прибыли. Версия следствия такова: желая извлечь выгоду, предприниматель из Дагестана арендовал транспорт у жителя Махачкалы. При этом, автобус 1988 года выпуска был зарегистрирован на другое лицо, его техническое состояние владелец не проверял. А в качестве водителей нанял двоих человек, которые ранее привлекались к ответственности за нарушение правил дорожного движения. Также в ходе расследования выяснилось, что ремни безопасности не приспособлены для использования, а водитель не прошел медосмотр. Тем не менее, пассажирский автобус был отправлен в рейс по маршруту «Махачкала-Санкт-Петербург». Напомним, в результате лобового столкновения с большегрузом 6 человек погибли, в том числе ребенок. 14 пассажиров получили травмы.

Сегодня расследование уголовного дела находится на контроле Главы следственного комитета России. Будет дана правовая оценка действиям должностных лиц Федеральной службы по надзору в сфере транспорта Дагестана, а также правомерность выдачи удостоверений водителям автобуса.

Глава Дагестана Сергей Меликов поблагодарил власти степной республики за помощь пострадавшим в ДТП пассажирам автобуса «Махачкала-Санкт-Петербург». Спасибо нашим соседям – Бату Хасикову, МВД и Минздраву Калмыкии за мгновенную реакцию и поддержку попавших в беду людей, говорится в размещенном на странице в инстаграм сообщении руководителя соседнего региона.