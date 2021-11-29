22 декабря, 15:11
Стационары республики возобновляют свою работу в полном объёме
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Приказ об этом подписал сегодня министр здравоохранения Калмыкии. Нужно отметить, что даже в самые непростые периоды плановый приём пациентов не прекращался. Люди с хроническими заболеваниями и те, кто нуждался в экстренной помощи, получали её в обязательном порядке.
Есть особенности работы в период пандемии. Необходимо соблюдение обязательных норм и требований. К примеру, в дневном стационаре одновременно в смену проходят лечение не более 20 пациентов. Возобновили свою работу и специалисты Республиканской больницы имени Жемчуева.