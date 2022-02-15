23 марта, 07:24
 5 °C
114,78
104,07
  • BANNER
Анонс
  • Вести «Калмыкия»: смотрите ежедневно на телеканале «Россия 1»
  • Главные новости Калмыкии в еженедельном выпуске «Местное время. Воскресенье»
  • Слушайте Радио России — 102,7 FM
23 марта, 10:04
НовостиЗдравоохранение

Стационарные учреждения социального обслуживания населения возвращаются к обычному режиму работы

Стационарные учреждения социального обслуживания населения возвращаются к обычному режиму работы

Об этом сообщили в профильном ведомстве. В штатном режиме начали деятельность дома-интернаты для престарелых и инвалидов в Городовиковске и Кетченерах.

Кроме того, в ведомстве сообщили о том, что завершен очередной этап вакцинации граждан старшего поколения от пневмококовой инфекции. Прививочная кампания проводится с 2019 года в рамках нацпроекта «Демография». За это время провакцинировано 408 жителей республики, проживающих в стационарных социальных учреждениях. 

 Следите за новостями в Instagram!
Вперёд
Социальная сфера

Политика

Образование

Культура

Спорт
Здравоохранение
Экономика
Происшествия
Вести Калмыкия