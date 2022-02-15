Стационарные учреждения социального обслуживания населения возвращаются к обычному режиму работы

Об этом сообщили в профильном ведомстве. В штатном режиме начали деятельность дома-интернаты для престарелых и инвалидов в Городовиковске и Кетченерах.

Кроме того, в ведомстве сообщили о том, что завершен очередной этап вакцинации граждан старшего поколения от пневмококовой инфекции. Прививочная кампания проводится с 2019 года в рамках нацпроекта «Демография». За это время провакцинировано 408 жителей республики, проживающих в стационарных социальных учреждениях.