Среднестатистический портрет преступника в Калмыкии определила региональная Прокуратура

Всего за прошлый год в республике совершили преступления около 1400 человек. По данным правовой статистики подавляющее большинство, а это около 88 % преступлений совершено местными жителями. Чаще всего это лица в возрасте от 30 до 49 лет. На них приходится свыше половины совершённых преступлений. Больше 24% - в возрасте 50 лет и старше. Примерно одинаковый процент преступлений (более 9%) совершают лица в возрасте от 18 до 24 лет и от 25 до 29 лет. Самая малочисленная группа (около 1%) - подростки.

Также было отмечено, что мужчины нарушают закон в 7 раз чаще женщин. Треть преступлений была совершена в состоянии алкогольного опьянения. При этом большинство преступников не имеют постоянного источника дохода, а также ранее уже нарушали закон.