16 июня, 09:07
Спортсмены из Лаганского района пополнили копилку медалей на турнире по греко-римской борьбе
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Во Владикавказе собрались около 300 ребят из Калмыкии и регионов СКФО. Состязания проходили в трех возрастных группах. По результатам поединков победителем признан – Баир Очиров, серебро завоевал Давид Тюрбеев, а бронза – у Максима Малышок и Тамирлана Лагаева. Об этом сообщила пресс-служба Лаганской детской юношеской спортшколы.
Фото: Лаганская ДЮСШ им.Анханова В.Г