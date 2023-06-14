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16 июня, 09:07
Новости

Спортсмены из Лаганского района пополнили копилку медалей на турнире по греко-римской борьбе

Спортсмены из Лаганского района пополнили копилку медалей на турнире по греко-римской борьбе

Во Владикавказе собрались около 300 ребят из Калмыкии и регионов СКФО. Состязания проходили в трех возрастных группах. По результатам поединков победителем признан – Баир Очиров, серебро завоевал Давид Тюрбеев, а бронза – у Максима Малышок и Тамирлана Лагаева. Об этом сообщила пресс-служба Лаганской детской юношеской спортшколы.

Фото: Лаганская ДЮСШ им.Анханова В.Г

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