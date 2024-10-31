Создается волонтерский корпус для буддийского форума

Создание волонтерского корпуса для III Международного буддийского форума - 2025 год стало главной темой встречи шаджин--ламы РК геше Тензин Чойдака с активистами молодежных объединений.

- «Важно подходить комплексно к организации форума. Общее впечатление будет складываться даже из маленьких деталей. Приедут гости из стран, где более двух тысяч лет исповедуют буддизм, поэтому важно знать историю, культуру их страны, с уважением относится к гостям», - сказал Тензин Чойдак.

Участники встречи задали много вопросов. Они касались не только волонтерства, предстоящего форума, но и основ буддизма.

Фото: Калмыцкий Хурул