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2 ноября, 08:31
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Создается волонтерский корпус для буддийского форума

Создается волонтерский корпус для буддийского форума

Создание волонтерского корпуса для III Международного буддийского форума - 2025 год стало главной темой встречи шаджин--ламы РК геше Тензин Чойдака с активистами молодежных объединений.

- «Важно подходить комплексно к организации форума. Общее впечатление будет складываться даже из маленьких деталей. Приедут гости из стран, где более двух тысяч лет исповедуют буддизм, поэтому важно знать историю, культуру их страны, с уважением относится к гостям», - сказал Тензин Чойдак.

Участники встречи задали много вопросов. Они касались не только волонтерства, предстоящего форума, но и основ буддизма.

Фото: Калмыцкий Хурул

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