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2 ноября, 09:12
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Совершить сегодня путешествие «По волнам нашей памяти» приглашают артисты калмыцкой госфилармонии

Совершить сегодня путешествие «По волнам нашей памяти» приглашают артисты калмыцкой госфилармонии

С сольной программой на концерте выступит заслуженная артистка России и Калмыкии Надежда Баргаева. В ее исполнении прозвучат вокальные сочинения Генделя, Шуберта, Бизе, Пономаренко и другие. В концерте, посвященном памяти заслуженного и народного артиста республики Абая Сикумбаева, примут также участие солисты симфонического оркестра Савр Лелеев и Мария Баталаева. Концертмейстер – Радна Кичикова.

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