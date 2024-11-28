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29 ноября, 14:18
НовостиСобытиеКриминал

Сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью

Сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью

В дежурную часть УМВД РФ по г.Элиста поступило сообщение о том, что в 8-м микрорайоне находится мужчина с колото-резанным ранением.

На месте происшествия полицейскими было установлено, что между двумя мужчинами произошел конфликт, в ходе которого один из оппонентов ударил другого в кухонным ножом в область живота. Пострадавший был госпитализирован в медучреждение.

Злоумышленник был задержан, им оказался 42-летний житель Лаганского района, который сознался в содеянном.

Следователем возбуждено уголовное дело.

Фото: МВД Калмыкия

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