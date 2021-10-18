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21 ноября, 17:45
Новости

Сотрудники Национального архива продолжают работу над оцифровкой архивных документов

Сотрудники Национального архива продолжают работу над оцифровкой архивных документов

Уже полностью переведены в электронный вид такие документы, как «Состоящий при калмыцких делах при Астраханском губернаторе 1713-1771гг.», «Личный фонд профессора Н.Н.Пальмова»,  «Администрация Президента Республики Калмыкия».  

Продолжается оцифровка документов фонда «Управление калмыцким народом г. Астрахань».  Так, с января этого года по данному фонду, в соответствии с плановой работой, переведено в электронный вид 266 единиц хранили (43 690 файлов). Постепенно все архивные документы постоянного хранения будут оцифрованы и переведены на электронный носитель. Это жизненно необходимая деятельность по сохранению исторического и культурного наследия, по предоставлению гражданам доступа к фондам пользования, по повышению качества оказываемых услуг.

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