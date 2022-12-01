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21 апреля, 15:22
Новости

Сотрудники государственного заповедника "Чёрные земли" бросили вызов всему заповедному сообществу

Сотрудники государственного заповедника "Чёрные земли" бросили вызов всему заповедному сообществу

Они призвали коллег подключиться к "флешмобу" и выложить "селфи" обитателей своих территорий. Поводом к этому послужило фото редчайшего дальневосточного леопарда на фоне заснеженных сопок национального парка в Приморье. Известному фотографу дикой природы из Индии Томасу Виджаяну удалось сделать снимок в высокой четкости с помощью профессиональной фотоловушки.

На нем можно рассмотреть даже мельчайшие волоски на морде хищника. Селфи облетело все заповедные паблики. И калмыцкие ученые призвали дать свой ответ дальневосточному леопарду. Дикие животные крайне любопытны, и часто заглядывают в "глаза" фотоловушек, оставляя фотопортреты.

Сотрудники охраняемых природных территорий представили свое "портфолио" зверей и птиц заповедника "Черные земли".

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Фото: ФГБУ "Государственный заповедник "Черные земли"

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