Сотрудники государственного заповедника «Черные Земли» провели увлекательное экологическое мероприятие для воспитанников Детского сада №3 «Ягодка».
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Ребята с радостью погрузились в атмосферу настоящего научного исследования и почувствовали себя учеными.
Юные исследователи узнали много нового о флоре и фауне заповедника. Они познакомились с удивительными животными, обитающими на его территории, и узнали, как важно заботиться о природе.
Видео: Заповедник "Черные земли"