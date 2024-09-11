Сотрудники государственного заповедника «Черные Земли» провели увлекательное экологическое мероприятие для воспитанников Детского сада №3 «Ягодка».

Ребята с радостью погрузились в атмосферу настоящего научного исследования и почувствовали себя учеными.

Юные исследователи узнали много нового о флоре и фауне заповедника. Они познакомились с удивительными животными, обитающими на его территории, и узнали, как важно заботиться о природе.

Видео: Заповедник "Черные земли"