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7 февраля, 09:05
Новости

Сотрудники государственного заповедника «Черные Земли» поделились очередными кадрами.

Сотрудники государственного заповедника «Черные Земли» поделились очередными кадрами.

В последние зимы снежный покров нестабилен. Заморозки сменяются оттепелями, снегопады – теплыми ветрами. Однако периодически выдающий покрывалом снег приносит неудобства степным обитателям. Сайгаки стремятся откочёвывать в места, где снег сдувается ветрами или тает под солнечными лучами. В первую очередь – это вершины холмов, склоны южной экспозиции, зарастающие барханы.

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