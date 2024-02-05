7 февраля, 09:05
Сотрудники государственного заповедника «Черные Земли» поделились очередными кадрами.
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В последние зимы снежный покров нестабилен. Заморозки сменяются оттепелями, снегопады – теплыми ветрами. Однако периодически выдающий покрывалом снег приносит неудобства степным обитателям. Сайгаки стремятся откочёвывать в места, где снег сдувается ветрами или тает под солнечными лучами. В первую очередь – это вершины холмов, склоны южной экспозиции, зарастающие барханы.