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1 сентября, 09:26
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Сотрудниками полиции Приютненского района задержан подозреваемый в незаконном обороте наркотических средств

Сотрудниками полиции Приютненского района задержан подозреваемый в незаконном обороте наркотических средств

Сотрудниками полиции Приютненского района, в рамках проведения третьего этапа операции «Мак-2023», в ходе обследования домовладения 43-летнего местного жителя, в гараже, был обнаружен и изъят полимерный пакет с веществом растительного происхождения со специфическим запахом. Мужчина пояснил, что данный пакет принадлежит ему и в нем находятся листья дикорастущей конопли, которые он нарвал для личного употребления.

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Также в рамках 3 этапа оперативно-профилактической операции «Мак– 2023» сотрудниками полиции Сарпинского и Юстинского районов, совместно с представителями общественности и работниками администрации были проведены очередные рейдовые мероприятия, в ходе которых обнаружены заросли дикорастущей конопли. Очаги наркосодержащих растений были уничтожены.

Полиция Калмыкии напоминает гражданам, имеющим во владении или любой форме пользования земельные участки, о необходимости уничтожения дикорастущих и незаконных посевов наркосодержащих растений.

Фото: МВД по Республике Калмыкия

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