Сотрудниками полиции Элисты задержан мужчина, подозреваемый в убийстве

08 января 2024 года в дежурную часть Управления МВД России по г.Элисте поступила информация о том, что мужчине необходима помощь

На место происшествия незамедлительно прибыла следственно-оперативная группа полиции. Предварительно установлено, что в ночное время в одной из квартир многоквартирного дома, расположенного в 7 микрорайоне города Элисты, между двумя мужчинами возник конфликт. В ходе ссоры потерпевшему был нанесен удар предметом, конструктивно схожим с ножом, в область грудной клетки. При доставлении в медицинское учреждение потерпевший от полученного ранения скончался.

В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками патрульно-постовой службы полиции Управления МВД России по г.Элисте подозреваемый был установлен и задержан.

По данному факту следственным отделом по городу Элиста возбуждено уголовное дело по признакам преступления.