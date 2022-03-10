В Москве обсудили строительство новых социально значимых объектов в Республике Калмыкия

Оно будет реализовано в рамках Индивидуальной программы социально-экономического развития . Эту тему Председатель правительства республики Юрий Зайцев обсудил с Заместителем Министра строительства и ЖКХ России Юрием Гордеевым.

В частности, речь шла о строительстве в этом году Госпиталя ветеранов войн с Центром гериатрии, реконструкции столичных канализационно-очистных сооружений, вводе в эксплуатацию здания Республиканского комплексного центра соцобслуживания населения.

Также, в рамках федерального проекта «Чистая вода», запланирована реализация четырех объектов водоснабжения в селах Троицкое, Яшалта и Ульяновское, поселке Цаган Аман.

Юрий Зайцев сообщил, что средства по ним законтрактованы в установленный срок, то есть, до 1 апреля.