8 апреля, 20:24
В Москве обсудили строительство новых социально значимых объектов в Республике Калмыкия
Вступайте в нашу группу Вконтакте!
Оно будет реализовано в рамках Индивидуальной программы социально-экономического развития . Эту тему Председатель правительства республики Юрий Зайцев обсудил с Заместителем Министра строительства и ЖКХ России Юрием Гордеевым.
В частности, речь шла о строительстве в этом году Госпиталя ветеранов войн с Центром гериатрии, реконструкции столичных канализационно-очистных сооружений, вводе в эксплуатацию здания Республиканского комплексного центра соцобслуживания населения.
Также, в рамках федерального проекта «Чистая вода», запланирована реализация четырех объектов водоснабжения в селах Троицкое, Яшалта и Ульяновское, поселке Цаган Аман.
Юрий Зайцев сообщил, что средства по ним законтрактованы в установленный срок, то есть, до 1 апреля.