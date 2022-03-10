8 апреля, 17:56
 13 °C
81,71
74,85
  • BANNER
Анонс
  • Вести «Калмыкия»: смотрите ежедневно на телеканале «Россия 1»
  • Главные новости Калмыкии в еженедельном выпуске «Местное время. Воскресенье»
  • Слушайте Радио России — 102,7 FM
8 апреля, 20:24
НовостиСтроительство

В Москве обсудили строительство новых социально значимых объектов в Республике Калмыкия

В Москве обсудили строительство новых социально значимых объектов в Республике Калмыкия

Оно будет реализовано в рамках Индивидуальной программы социально-экономического развития . Эту тему Председатель правительства республики Юрий Зайцев обсудил с Заместителем Министра строительства и ЖКХ России Юрием Гордеевым.

В частности, речь шла о строительстве  в этом году Госпиталя ветеранов войн с Центром гериатрии, реконструкции столичных канализационно-очистных сооружений, вводе в эксплуатацию здания Республиканского комплексного центра соцобслуживания населения.

Также, в рамках федерального проекта «Чистая вода»,  запланирована реализация четырех объектов водоснабжения в селах Троицкое, Яшалта и Ульяновское, поселке Цаган Аман.

Юрий Зайцев сообщил, что средства по ним законтрактованы в  установленный срок, то есть, до 1 апреля.

 Вступайте в нашу группу Вконтакте!
Вперёд
Социальная сфера

Политика

Образование

Культура

Спорт
Здравоохранение
Экономика
Происшествия
Вести Калмыкия