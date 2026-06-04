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6 июня, 15:32
НовостиСобытие

Солнце русской поэзии и языка. Сегодня в России отмечают День Александра Пушкина.

Он родился в 1799 году и прожил всего 37 лет. Но, несмотря на короткую жизнь, стал основоположником современного русского литературного языка, а его произведения читают в десятках стран мира. В Калмыкии он также особенно почитаем: считается, что великий поэт во время путешествия на Кавказ любовался степными просторами. Позже, в 1829 году, он напишет столь любимое в республике стихотворение – «Калмычка».

📼А помнят ли сегодня строки из бессмертных произведений Александра Сергеевича наши жители, мы решили выяснить на улицах Элисты.

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