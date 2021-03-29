Сохранить первозданную природу и чистоту можно только вместе

В рамках месячника по благоустройству, в городе проходят субботники, собирается много растительного мусора, но чтобы его вывести приходилось заключать отдельный договор. Эта проблема была решена в ходе совещания у Главы города – Николая Орзаева.

На время месячника, с 16 апреля по 16 мая, регоператор будет принимать растительный мусор бесплатно. Как уточнил директор компании по сбору, вывозу и утилизации мусора, будут определены дни, в которые будет осуществляться приём ТКО от жильцов частного сектора.