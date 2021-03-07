Сохранить и развивать систему художественного образования детей

Такая задача стоит перед школами искусств не только городских, но и сельских. Зачастую они являются кузницей кадров для учреждений культуры.

Так, например, в Приютненской музыкальной школе все шесть педагогов являются ее выпускниками. Сегодня они прививают своим юным подопечным любовь к прекрасному. При этом проблемы, с которыми сталкиваются сотрудники, как правило одинаковые для всех сельских школ искусств – это небольшие зарплаты, устаревшие инструменты, отсутствие ремонта в зданиях. Происходит это, как правило, из-за финансирования по так называемому остаточному принципу.

Измениться ситуация сможет после того, как ДШИ региона перейдут в ведение министерства культуры. А сейчас Приютненская школа искусств не остается без внимания Депутата государственной думы Марины Мукабеновой. В этот раз она поздравила лучших работников сферы культуры муниципалитета.