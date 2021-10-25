Слышать людей и решать вопросы, которые волнуют граждан

Для этого ровно год назад по поручению Президента в Калмыкии открыли Центр управления регионом. Об этом сообщает Глава региона в своем инстаграм - аккаунте. Как отметил Бату Хасиков, система была введена одной из первых в стране.

Центр сразу начал мониторинг обращений и координацию действий органов власти. За год обратную связь получило свыше 12 тысяч жителей республики по всем направлениям. И главной задачей его стала качественная и оперативная обработка всех поступающих запросов. «Благодаря ЦУР мы смогли быстро решить самые актуальные проблемы граждан. Это, к примеру, восстановление отопления в 4 и 5 микрорайонах, рейды по осуществлению ремонта кровель многоквартирных домов, установка нового дорожного покрытия и уличного освящения на ул. Янтарная в Элисте. Работа по улучшению жизни жителей Калмыкии продолжится и в дальнейшем», – подчеркнул Бату Хасиков.