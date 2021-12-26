Следственными органами СК РФ по Республике Калмыкия установлено местонахождение жителя Московской области

Как сообщает пресс-служба регионального ведомства, 24 января нынешнего года в 9 часов 34 минуты дежурному следователю-криминалисту поступил телефонный звонок от жительницы города Люберцы Московской области по факту незаконного удержания ее супруга в одном из домов на территории города Элисты.

Следственно-оперативная группа незамедлительно выехала по адресу. Благодаря грамотно проведенным следственным действиям и оперативным мероприятиям установлено местонахождение жителя Московской области и лиц, причастных к совершению преступления.

По данному факту следственными органами возбуждено уголовное дело в отношении жителя города Элисты и иных неустановленных лиц по признакам незаконного лишения свободы человека, а также вымогательства.

По версии следствия, в период с 22 по 24 января 2022 года подозреваемый в составе группы неустановленных лиц незаконно лишил жителя Московской области свободы, после чего потребовал от потерпевшего, чтобы он передал им свое имущество в виде жилища и транспортного средства, а также денежные средства в сумме не менее 10 миллионов рублей. После отказа последнего, злоумышленники произвели несколько выстрелов из травматического оружия по нижним конечностям мужчины, тем самым причинили ему телесные повреждения.

В настоящее время подозреваемые, причастные к совершению данного преступления задержаны.