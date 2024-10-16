Следственное управление по Калмыкии взаимодействует с Движением первых

Старший помощник руководителя следственного управления СК России по Калмыкии Тамара Эльдеева встретилась с председателем регионального отделения «Движение первых» Сагларой Анхановой.

В ходе встречи представители обсудили совместные проекты, направленные на профессиональную ориентацию, патриотическое воспитание, а также профилактику преступлений и правонарушений.

Было отмечено, что общая работа откроет новые горизонты для развития и реализации молодежных инициатив. И это станет, уверены представители, основой патриотического настроения и гражданской ответственности у молодежи, готовых вносить свой вклад в укрепление своей страны.

Фото: Следком Калмыкии