Следственное управление по Калмыкии взаимодействует с Движением первых
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Старший помощник руководителя следственного управления СК России по Калмыкии Тамара Эльдеева встретилась с председателем регионального отделения «Движение первых» Сагларой Анхановой.
В ходе встречи представители обсудили совместные проекты, направленные на профессиональную ориентацию, патриотическое воспитание, а также профилактику преступлений и правонарушений.
Было отмечено, что общая работа откроет новые горизонты для развития и реализации молодежных инициатив. И это станет, уверены представители, основой патриотического настроения и гражданской ответственности у молодежи, готовых вносить свой вклад в укрепление своей страны.
Фото: Следком Калмыкии
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