Скульптура из Калмыкии включена в интерактивную энциклопедию

Памятник «Золотая корона «Йорял», расположенный в калмыцкой столице, на территории шахматного городка Сити Чесс включен в энциклопедию самых необычных скульптур России.

В туристическую энциклопедию самых необычных скульптур России включены 100 объектов из 85 регионов страны. Памятники можно отсортировать по названию региона или по числу голосов, которые получил объект, найти координаты и спланировать путешествие. Кроме того, для каждой из ста скульптур, размещенных на интерактивной карте, подготовлены объемные модели и ознакомительная информация.