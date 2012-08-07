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1 марта, 15:02
НовостиКультура

Скульптура из Калмыкии включена в интерактивную энциклопедию

Скульптура из Калмыкии включена в интерактивную энциклопедию

Памятник «Золотая корона «Йорял», расположенный в калмыцкой столице, на территории шахматного городка Сити Чесс включен в энциклопедию самых необычных скульптур России.

В туристическую энциклопедию самых необычных скульптур России включены 100 объектов из 85 регионов страны. Памятники можно отсортировать по названию региона или по числу голосов, которые получил объект, найти координаты и спланировать путешествие. Кроме того, для каждой из ста скульптур, размещенных на интерактивной карте, подготовлены объемные модели и ознакомительная информация.

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