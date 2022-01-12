«Сказки для детей» - совместный проект Национального оркестра Калмыкии и Государственного театра кукол

Зритель увидят представление, как только снимут ограничения, связанные с эпидситуацией. В эти дни артисты активно репетируют. В их исполнении прозвучат литературные произведения под аккомпанемент Национального оркестра.

Проект рассчитан на популяризацию калмыцких сказок, народных сказаний и культурного наследия среди детей и молодёжи. Кстати, студенты могут посетить мероприятие в рамках «Пушкинской карты».