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4 февраля, 17:37
НовостиКультура

«Сказки для детей» - совместный проект Национального оркестра Калмыкии и Государственного театра кукол

«Сказки для детей» - совместный проект Национального оркестра Калмыкии и Государственного театра кукол

Зритель увидят представление, как только снимут ограничения, связанные с эпидситуацией. В эти дни артисты активно репетируют. В их исполнении прозвучат литературные произведения под аккомпанемент Национального оркестра.

Проект рассчитан на популяризацию калмыцких сказок, народных сказаний и культурного наследия среди детей и молодёжи. Кстати, студенты могут посетить мероприятие в рамках «Пушкинской карты».

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