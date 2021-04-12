Школьники примерили на себя роли героев военной повести

Ежегодно в преддверии Дня Победы между классами Элистинской школы №3 проводится конкурс инсценировок на тему войны. В этот раз особое внимание привлекла постановка 8«Б». Ребята взялись за повесть Бориса Васильева «Завтра была война». Тонкая, трагичная, обличающая – в сердце каждого юного актера она оставила глубокий след. Как нынешним старшеклассникам удалось передать образы своих сверстников из 40-х годов? Сегодня об этом узнали и зрители, и наша съемочная группа.

Они ровесники тех школьников, что были описаны в повести Бориса Васильева. Произведение повествует о тех же мальчишках и девчонках 1940-го и об их судьбах. Это второе произведение Васильева, по которому ставит спектакль их класс. До этого были «А зори здесь тихие». Спектакль, и в самом деле, оказался им ближе. Читка, просмотр фильма - два месяца подготовки и репетиций пролетели незаметно. Роли ребята выбирали себе сами. Каждый в своем герое видел частичку своего характера, хотя, признаются они, их ровесникам выпало жить в непростое время. Роль Искры Поляковой привлекла Дарину Мирзиеву. Образ Зиночки, по мнению Алины Мусаевой очень удался ей. Егор Горяшкиев сыграл одного из положительных героев повести - директора школы.

Фильм молодого режиссера Юрия Кары, отснятый в 1987 году по повести Бориса Васильева, помог Иляне Шарашкиевой увидеть насколько женственный и человечный образ ее героини Вики Люберецкой.

Переживаешь вместе с героями всё то, с чем приходится столкнуться им, говорят они.

Идея создания спектакля принадлежит их классному руководителю - Кермен Мучаевой. Юным артистам играть было непросто, добавляет она. Это история о моральном взрослении, настоящей дружбе и неподдельных эмоциях, и политических репрессиях. Это герои, которые в последствии станут героями войны. И ребята постарались.

В условиях пандемии учащиеся не смогли собрать полные залы в школе, но зато отсняли спектакль, и теперь его смогут оценить, не только их родители, но и вся республика. Эти кадры облетели все соцсети. Сделали даже черно-белые фрагменты, имитирующие хронику и определяющие тревожность времени, а цветные кадры свидетельствуют о радостных моментах. Они постарались, как можно ближе и точнее, передать дух того времени.

Все реквизиты к спектаклю – это личные вещи их бабушек и дедушек. К примеру, комсомольские значки – это коллекция одной мамы. А скатерть с вышивкой 1940 года, была привезена из Сибири, тоже со своей историей.

Фильм «Завтра была война» навсегда остался в истории Советского кино, а это спектакль, в котором главными героями выступили современные восьмиклассники, будет еще одним подтверждением - никто не забыт, ничто не забыто!